Главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что ограниченные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса не позволяют оценить ее действенность и безопасность.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдении их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной и имеет ли она шансы на массовое использование. Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях", - написал Ляшко.

Он отметил, что на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование (prospective placebo controlled trial), к которому привлекается 30 тыс. человек.

Одна группа людей получает вакцину, вторая - инъекцию плацебо.

"Это единственный способ проверить, работает ли вакцина, например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев", - подчеркнул замминистра.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения и Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовала Министерству здравоохранения России воздержаться от регистрации вакцины.

Основанием для таких рекомендаций послужили ограниченные данные по эффективности вакцины и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли по исследованиям значительно дальше, чем вакцина, разработанная в России, однако они ожидают полноценного завершения испытаний и преквалификации ВОЗ.

Ляшко сообщил, что сейчас в мире есть 26 вакцин-кандидатов, 6 из которых уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.

Ранее Россия заявила о завершении разработки первой в мире вакцины от коронавируса.

Эту вакцину с кона августа начнут массово использовать среди медицинских работников в России, а полностью ввести в оборот планируют с начала 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса.

Кроме того, ученые заявили, что Оксфордскую вакцину от коронавируса могут выпустить в этом году.