В Киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону

В Киевском метрополитене, несмотря на усиление с сегодняшнего для в Киеве карантинных ограничений в связи с попаданием столицы в "оранжевую" зону карантина, никаких изменений в формировании пассажиропотока в вагоне, передают Українські новини.

Хотя в списке карантинных ограничений значится, что перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом должны осуществлятся только в количестве 50% мест для сидения.

Работа метрополитена в карантин

Метро в карантин

Метро в Киеве

Также ранее сообщалось, что после решения правительственной комиссии о входе Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности с 14 сентября в столице будет действовать ряд ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, Киев может попасть в "красную зону" карантина.

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 13 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 168 человек до 17 429, умерших - на 3 до 272.

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