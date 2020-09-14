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14 сентября 2020, понедельник, 14:53 73
Общество 2020-09-14T14:53:56+03:00
Українські Новини
В Киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону

В Киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону

Ольга Фандорина
Метро, Киевский метрополитен, киевское метро, карантин в Киеве
Метро в Киеве
Метро в Киеве

В Киевском метрополитене, несмотря на усиление с сегодняшнего для в Киеве карантинных ограничений в связи с попаданием столицы в "оранжевую" зону карантина, никаких изменений в формировании пассажиропотока в вагоне, передают Українські новини.

Хотя в списке карантинных ограничений значится, что перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом должны осуществлятся только в количестве 50% мест для сидения.

Работа метрополитена в карантинРабота метрополитена в карантин

Метро в карантинМетро в карантин

Метро в КиевеМетро в Киеве

Также ранее сообщалось, что после решения правительственной комиссии о входе Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности с 14 сентября в столице будет действовать ряд ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, Киев может попасть в "красную зону" карантина

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 13 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 168 человек до 17 429, умерших - на 3 до 272.

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