Карантин в Киеве усиливают: полный список ограничений

После решения правительственной комиссии о входе Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности с 14 сентября в столице будет действовать ряд ограничений.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек: один человек на 10 кв. метров площади здания;

запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв. м помещения;

запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха в столице и пригороде;

перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

"Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные заведения, - сказал мэр Киева. - Полиция, получает данные о больных, обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство".

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Ранее в Киеве 4 школы и детсада закрыты на карантин, 126 классов переведены на "дистанционку".

Также несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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