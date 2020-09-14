Попри "помаранчеву зону" у київському метро пасажири їздять без дотримання карантину

иївського метрополітену не відбулося , передають Українські новини. Незважаючи на посилення від сьогодні, 24 вересня, в Києві карантинних обмежень в зв'язку з попаданням столиці в "помаранчеву" зону карантину, ніяких змін у формуванні пасажиропотоку в вагоні к, передають Українські новини.

Хоча в списку карантинних обмежень значиться, що перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом мають здійснюватись тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Робота метрополітену в карантин

Метро в карантин

Метро в Києві

Також раніше повідомлялося, що після рішення урядової комісії про потрапляння Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки з 14 вересня в столиці почала діяти низка обмежень.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ може потрапити в "червону зону" карантину .

Також в Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

Кількість хворих коронавирусной інфекцією COVID-19 в Києві 13 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 168 осіб до 17 429, померлих - на 3 до 272.

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