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14 сентября 2020, понедельник, 12:49 838
Общество 2020-09-14T12:49:24+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом

В Киеве за сутки почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 13 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 168 человек до 17 429, умерших - на 3 до 272.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429", - написал он.

Заболели 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет, 7 девочек от 1 до 17 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет.

Среди заболевших 7 медиков.

За прошедшие сутки в больницы столицы госпитализированы 27 пациентов, остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек, всего коронавирус преодолели 5 326 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 48, Оболонском - 20, Соломенском районе - 16 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, Киев может попасть в "красную зону" карантина

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

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