В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 12 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 310 человек до 17 261, умерших - на 3 до 269.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян. На сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших:



▫️166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. И 15 девочек от одного года до 16.

▫️118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. И 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Заболели, в частности, 20 медиков. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5 281 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 54, в Днепровском районе - 36 случаев.

Коронавирус в столице. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українські Новини, Киев может попасть в "красную зону" карантина.



Тем временем в Украине за сутки 2 476 заболевших.

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