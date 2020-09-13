подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 сентября 2020, воскресенье, 12:07 132 Инфографика
Общество 2020-09-13T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам

В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам

Валерия Драгомирова
Киев, Коронавирус, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 12 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 310 человек до 17 261, умерших - на 3 до 269.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян. На сегодня в столице уже 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - написал он. 

Среди заболевших:

▫️166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет. И 15 девочек от одного года до 16.
▫️118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. И 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Заболели, в частности, 20 медиков. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолели 5 281 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 54, в Днепровском районе - 36 случаев.

Коронавирус в столице. Инфографика: КГГАКоронавирус в столице. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українські Новини, Киев может попасть в "красную зону" карантина

Тем временем в Украине за сутки 2 476 заболевших

Больше новостей о: Киев Коронавирус коронавирус в Киеве

В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам
Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба
Новости
Нападение на офис. Фото: ОПЗЖ
ОПЗЖ заявляет о разбойном нападении на свой офис в Курахово 13:11
В Киевской области немного снизилась заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились четверо детей 12:45
В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам 12:07 Инфографика
Максим Степанов. Фото: КМУ
Степанов раскритиковал массовое празднование дня города в Днипре 11:42
Граница с Беларусью. Фото: autotraveler.ru
Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба 11:09
больше новостей
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен 06:00
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
больше новостей
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
больше новостей
В Украине более 154 тыс. случаев коронавируса, за сутки — 2 476 заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok