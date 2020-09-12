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12 сентября 2020, суббота, 06:00 601
Финансы 2020-09-12T07:00:02+03:00
Українські Новини
За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен

За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен

Кира Молчанова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, Финансирование пенсий
Пенсии
Пенсии

Пенсионный фонд продолжил финансирование пенсий сентября и 11 числа этого месяца направил 3,1 млрд гривен на выплаты пенсионерам.

Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

"На пенсионные выплаты направлено 3,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 19, 5 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, пенсионеров предупредили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября увеличится минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

Однако пенсии повысили не всем, и в Пенсионном фонде рассказали, как можно добиться перерасчета.

Ранее стало известно, что требования к трудовому стажу для оформления пенсии в Украине будут меняться ежегодно

Пока же показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июле 2020 года по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 1 360,03 гривен и составил 9 837,35 гривен.

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