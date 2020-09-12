За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен

Пенсионный фонд продолжил финансирование пенсий сентября и 11 числа этого месяца направил 3,1 млрд гривен на выплаты пенсионерам.

Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

"На пенсионные выплаты направлено 3,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 19, 5 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, пенсионеров предупредили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября увеличится минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.

Однако пенсии повысили не всем, и в Пенсионном фонде рассказали, как можно добиться перерасчета.

Ранее стало известно, что требования к трудовому стажу для оформления пенсии в Украине будут меняться ежегодно.

Пока же показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июле 2020 года по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 1 360,03 гривен и составил 9 837,35 гривен.

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