Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет

В то время, как с помощью официального приложения "Пенсионный фонд" пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома, в Украине в течение семи лет будут расти требования по стажу для выхода на пенсию. Об этом пишет Обозреватель.

Так, сообщается, что, в этом году для выхода на пенсию нужно иметь от 27 лет стажа, а в следующем требования увеличатся до 28.

Те, кто не выполнит требования, должны будут выходить на заслуженный отдых в 63 или 65 лет. Для примера рассмотрим, как украинцы будут выходить на пенсию с 2027-го:

в 65 лет – если есть от 15 до 25 лет стажа;

в 63 года – если от 25 до 35 лет стажа;

в 60 лет – если есть от 35 лет стажа.

Повышение требований – необходимость. По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

Таблица возраста выхода на пенсию в течение семи лет. Фото: Обозреватель

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает.

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%.

Также Українські Новини писали, кому ожидать наибольшего повышения в связи с ростом минималки.

Ранее в Минфине рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию.

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