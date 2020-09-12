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12 вересня 2020, субота, 06:00 6
Фінанси 2020-09-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
За один день вересневі пенсії профінансували на 3,1 млрд гривень

За один день вересневі пенсії профінансували на 3,1 млрд гривень

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України, фінансування пенсій
Пенсії
Пенсії

Пенсійний фонд продовжив фінансування пенсій вересня і 11 числа цього місяця направив 3,1 млрд гривень на виплати пенсіонерам.

Про це розповіли в пресслужбі ПФУ.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 19, 5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пенсіонерів попередили, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня мінімальна сума пенсій збільшиться за віком для непрацюючих пенсіонерів – мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривень до 2000 гривень.

Однак пенсії зросли не у всіх українців – в країні для пенсіонерів не передбачено перерахунок пенсійних виплат, зокрема, мова йде про держслужбовців.

Також В Україні протягом семи років будуть збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію – Графік на найближчі 7 років. Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%.

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