За один день вересневі пенсії профінансували на 3,1 млрд гривень

Пенсійний фонд продовжив фінансування пенсій вересня і 11 числа цього місяця направив 3,1 млрд гривень на виплати пенсіонерам.

Про це розповіли в пресслужбі ПФУ.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 19, 5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пенсіонерів попередили, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня мінімальна сума пенсій збільшиться за віком для непрацюючих пенсіонерів – мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривень до 2000 гривень.

Однак пенсії зросли не у всіх українців – в країні для пенсіонерів не передбачено перерахунок пенсійних виплат, зокрема, мова йде про держслужбовців.

Також В Україні протягом семи років будуть збільшуватися вимоги щодо стажу для виходу на пенсію – Графік на найближчі 7 років. Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%.

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