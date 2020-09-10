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10 сентября 2020, четверг, 13:13 1038 Инфографика
Общество 2020-09-10T13:23:41+03:00
Українські Новини
В Украине уменьшился показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июль

В Украине уменьшился показатель средней зарплаты для расчета пенсий за июль

Валерия Драгомирова
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, средняя зарплата, Расчет пенсий
Пенсии
Пенсии

В Украине показатель средней зарплаты для расчета пенсий в июле 2020 года по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 1 360,03 гривен и составил 9 837,35 гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в соцсети Facebook. 

"Утвержден показатель средней заработной платы за июль 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", - сказано в нем. 

Показатель средней заработной платы в Украине для вычесления пенсии за июль Показатель средней заработной платы в Украине для расчета пенсии за июль. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд 

Как сообщали Українські Новини, украинцам начали выплачивать повышенные пенсии. Минимальная пенсия по возрасту выросла примерно на 110 гривен с 1 889 до 2 000 гривен. Все потому, что она высчитывается как 40% от минимальной зарплаты. Поэтому, если "минималка" в январе вырастет до 6 тысяч, минимальная пенсия по возрасту составит 2 400, а в июле 2021 – 2 600 гривен.

Кроме того, какую пенсию будут платить по инвалидности украинцам

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