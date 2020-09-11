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11 сентября 2020, пятница, 05:45 797 Инфографика
Финансы 2020-09-11T05:45:01+03:00
Українські Новини
Пенсии выросли не у всех украинцев: в ПФУ разъяснили, как добиться перерасчета выплат

Пенсии выросли не у всех украинцев: в ПФУ разъяснили, как добиться перерасчета выплат

Надежда Комендантова
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Пенсии.
Пенсии.

В то время, как с 1 сентрября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, в стране на данный момент для пенсионеров не предусмотрен перерасчет пенсионных выплат. В частности, речь идет о госслужащих.

Этот момент разъяснила подробнее замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, пишет газета "Пенсионный курьер" у себя на странице в Facebook. 

В частности, с подобным вопросом в издание обратилась пенсионерка-госслужащая.

"Вышла на пенсию почти 10 лет назад. За это время мне не было ни индексации, ни перерасчета. На пенсию по возрасту мне переходить невыгодно. Разница между пенсией госслужащего и пенсией на общих основаниях составляет 100 грн. Какие мои перспективы?" - поинтересовалась женщина.

Мастюгина в ответ подтвердила, что пенсия госслужащих перечисляется сейчас только в случае перехода на пенсию по общему закону.

"В частности, во время перерасчета пенсий в мае текущего года сравнивался размер пенсии по спецзаконам и по общему закону. И если это целесообразно, осуществлялся соответствующий перевод. Скорее всего, после следующего перерасчета пенсии в связи с ее индексацией вам целесообразнее будет получать пенсию по общему закону, и вы получите увеличение размера пенсии.

Однако я советовала бы вам обратиться в пенсионную службу по месту жительства, чтобы выяснить: возможно, вам целесообразно перевестись с предоставлением дополнительных документов (о стаже, заработке)", - добавила представительница ПФУ.

Средние пенсии в Украине по категориям / Инфографика 24 канала Средние пенсии в Украине по категориям / Инфографика 24 канала

Как сообщали Українські Новини, требования к трудовому стажу для оформления пенсии в Украине будут меняться ежегодно

Также Кабмин планирует начать введение накопительной системы пенсионного страхования с 2021 года.

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