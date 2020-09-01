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01 сентября 2020, вторник, 06:00 6751 Инфографика
Общество 2020-09-01T06:00:01+03:00
Українські Новини
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты

С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, минимальная зарплата, Повышение пенсий, рост пенсий, Повышение пенсий с 1 сентября
Пенсии
Пенсии

С 1 сентября увеличится минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров в связи с повышением в Украине минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. 

Об этом говорится в сообщении Пенсионного Фонда Украины в соцсети Facebook. 

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 822-их "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который Верховная Рада Украины приняла на внеочередной сессии 25 августа 2020, согласно которому с 1 сентября увеличена минимальная заработная плата с 4723 до 5000 гривен", - сказано в нем. 

Сообщается, что такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 гривен (4723 гривен х 40%) до 2000 гривен (5000 гривен х 40%).

Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

В ПФУ отметили, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

Минималка в Украине выросла с 1 сентябряМинималка в Украине выросла с 1 сентября. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, на выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов. 

Кроме того, в связи с повышением минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен

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