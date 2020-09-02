ПФУ начал финансировать пенсии за сентябрь: какую сумму направили на выплаты

В то время, как с 1 сентября увеличится минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за сентябрь, согласно утвержденному графику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ в Facebook. "2 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда гривен", - говорится в нем. Также в ПФУ отметили, что выплата пенсий будет проведиться в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. В ПФУ начали финансирование пенсий за сентябрь. Инфографика: Facebook\/Пенсійний фонд України Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко заявляет, что из-за повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен. Кроме того, в Украине в течение семи лет будут расти требования по стажу для выхода на пенсию. Ранее в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.