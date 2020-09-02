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02 сентября 2020, среда, 20:34 435 Инфографика
Экономика 2020-09-02T20:43:49+03:00
Українські Новини
ПФУ начал финансировать пенсии за сентябрь: какую сумму направили на выплаты

ПФУ начал финансировать пенсии за сентябрь: какую сумму направили на выплаты

Елена Новикова
Пенсионер, Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, пенсии в Украине, Финансирование пенсий, Пенсии в сентябре
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за сентябрь
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за сентябрь

В то время, как с 1 сентября увеличится минимальный размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за сентябрь, согласно утвержденному графику.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ в Facebook.

"2 сентября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий сентября. На пенсионные выплаты направлено 0,6 миллиарда гривен", - говорится в нем.

Также в ПФУ отметили, что выплата пенсий будет проведиться в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

В ПФУ начали финансирование пенсий за сентябрь. Инфографика: Facebook/Пенсійний фонд УкраїниВ ПФУ начали финансирование пенсий за сентябрь. Инфографика: Facebook/Пенсійний фонд України

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Сергей Марченко заявляет, что из-за повышения минималки Пенсионный фонд дополнительно получит около 1,7 млрд гривен.

Кроме того, в Украине в течение семи лет будут расти требования по стажу для выхода на пенсию.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах.

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