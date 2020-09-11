Взрывчатку в Киевском метро не нашли. Все станции работают в привычном режиме

Сообщение о минировании центральных станций Киевского метро оказалось ложным: "Крещатик" и "Площадь Льва Тольстого", а также пересадку на другие ветки открыли для пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена.

Так, сначала спасатели закончили проверять станцию метро "Крещатик" и не нашли там взрывоопасных предметов, поэтому открыли ее первой.

Менее, чем через час, взрывотехники закончили проверять станцию "Площадь Льва Толстого", но и там не обнаружили опасности.

Соответсвенно, в привычном режиме работают и коридоры для пересадки на станции "Майдан Независимости" и "Дворец Спорта".

Как сообщали Українські Новини, Виталия Ткаленко, который в июне заявил о намерении взорвать мост "Метро" в Киеве, признали вменяемым и выпустили из психиатрического учреждения под домашний арест.

Центральный универмаг в Киеве возобновил работу после проверки сообщения о минировании в День независимости. Минирование оказалось ложным.

В Киеве, задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств США и Турции.

Кроме того, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

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