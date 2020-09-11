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11 сентября 2020, пятница, 18:23 780
Происшествия 2020-09-11T21:30:04+03:00
Українські Новини
В Киеве в час-пик "заминировали" центральные станции метро

В Киеве в час-пик "заминировали" центральные станции метро

Кира Молчанова
Метрополитен, Метро, Минирование, Киевский метрополитен, Ложное минирование
Киевское метро
Киевское метро

В Киеве вечером в пятницу, когда в транспорте час-пик, из-за сообщений о минировании закрыли станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого", которые надавно пережили колапс из-за сбоя в работе системы оплаты.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Около 17:30 было получено сообщение о заминировании станций и пересадок. Поезда проезжают мимо посадочных платформ без остановки. Пассажиров в метро пока не пропускают.

Станции метро обещают открыть после того, как специалисты убедятся, что там нет взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українські Новини, Виталия Ткаленко, который в июне заявил о намерении взорвать мост "Метро" в Киеве, признали вменяемым и выпустили из психиатрического учреждения под домашний арест.

Центральный универмаг в Киеве возобновил работу после проверки сообщения о минировании в День независимости. Минирование оказалось ложным.

В Киеве, задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств США и Турции.

Кроме того, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

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