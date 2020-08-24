ЦУМ в Киеве возобновил работу после ложного минирования

Центральный универмаг в Киеве возобновил работу после проверки сообщения о минировании, оно оказалось ложным. Об этом Українським Новинам cообщила сотрудница одного из магазинов в ЦУМе. "Уже все, мы открылись, уже в магазине работаем, все открыли", - сказала она. Сотрудница отметила, что все магазины возобновили работу и уже начали впускать посетителей. Она сообщила, что сотрудников не уведомили почему проверка заняла меньше 2-3 часов как это ранее им говорила охрана ЦУМа. Как сообщали Українські Новини, после задержания иностранца, которого подозревают в ложных звонках о "минировании" двух посольств, в полицию Киева снова сообщили о взрывных устройствах в трех крупных торговых центрах города. Кроме того, Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Ранее сообщалось о том, что 21 августа с Центрального вокзала Киева эвакуировали людей из-за поступившего сообщения о минировании.