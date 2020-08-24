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24 августа 2020, понедельник, 16:01 79
Происшествия 2020-08-24T16:45:01+03:00
Українські Новини
ЦУМ в Киеве возобновил работу после ложного минирования

ЦУМ в Киеве возобновил работу после ложного минирования

Елена Новикова
Минирование, ЦУМ, Ложное минирование, Сообщение о минировании
ЦУМ в Киеве
ЦУМ в Киеве

Центральный универмаг в Киеве возобновил работу после проверки сообщения о минировании, оно оказалось ложным.

Об этом Українським Новинам cообщила сотрудница одного из магазинов в ЦУМе.

"Уже все, мы открылись, уже в магазине работаем, все открыли", - сказала она.

Сотрудница отметила, что все магазины возобновили работу и уже начали впускать посетителей.

Она сообщила, что сотрудников не уведомили почему проверка заняла меньше 2-3 часов как это ранее им говорила охрана ЦУМа.

Как сообщали Українські Новини, после задержания иностранца, которого подозревают в ложных звонках о "минировании" двух посольств, в полицию Киева снова сообщили о взрывных устройствах в трех крупных торговых центрах города.

Кроме того, Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Ранее сообщалось о том, что 21 августа с Центрального вокзала Киева эвакуировали людей из-за поступившего сообщения о минировании.

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