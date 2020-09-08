"Минера" столичного моста Метро признали вменяемым и выпустили из больницы под домашний арест

Виталия Ткаленко, который в июне заявил о намерении взорвать мост "Метро" в Киеве, признали вменяемым и выпустили из психиатрического учреждения под домашний арест.

Об этом говорится в решении следственного судьи Днепровского райсуда Киева Оксаны Бирсы от 2 сентября.

Судья частично удовлетворила ходатайство следователя Александра Майбороды, который просил выпустить Ткаленко из лечебницы, но не отпускать домой, а содержать его под стражей.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец в комментарии "Украинской правде", экспертиза признала Ткаленко вменяемым.

"Экспертиза установила, что он вменяем, поэтому пока отсутствуют основания удерживать его в специализированном учреждении по оказанию медицинской помощи. Днепровским районным судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Уголовное производство в отношении него находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Квалификация его действий остается неизменной - ч. 2 ст. 259 УК Украины", - заявила Максимец.

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

В этот день Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" из-за сообщения о минировании моста Метро ограничил движение поездов по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Позднее полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину, а взрывчатка оказалась муляжом.

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