Вибухівку в Київському метро не знайшли. Всі станції працюють в звичному режимі

Повідомлення про мінування центральних станцій Київського метро виявилося хибним. Наразі "Хрещатик" і "Площа Льва Тольстого", а також пересадка на інші гілки відкрита для пасажирів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київського метрополітену. Так, спочатку рятувальники закінчили перевіряти станцію метро "Хрещатик" і не знайшли там вибухонебезпечних предметів, тому відкрили її першою. Менш, ніж через годину, вибухотехніки закінчили перевіряти станцію "Площа Льва Толстого", але й там не виявили небезпеки. Відповідно, в звичному режимі працюють і коридори для пересадки на станції "Майдан Незалежності" і "Палац Спорту". Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Віталія Ткаленка, який в червні заявив про намір підірвати міст "Метро" в Києві, визнали осудним і випустили з психіатричного закладу під домашній арешт. Також в Києві затримали громадянина Вірменії, який повідомляв про мінування посольств США та Туреччини. Відомо, що подібне правопорушення у "мінера" вже не перше. Крім того, раніше мінування центральних станцій метро в годину пік трапилося у кінці червня.