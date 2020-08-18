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  • В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств
18 августа 2020, вторник, 20:14 363
Происшествия 2020-08-18T21:00:12+03:00
Українські Новини
В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств

В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств

Кира Молчанова
Посольство, Минирование, Взрывное устройство, Ложное минирование
Человек с телефоном. Фото: pixabay
Человек с телефоном. Фото: pixabay

В Киеве, где уже давно происходит волна минирований, задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств США и Турции.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Киеве.

Так, Киевская местная прокуратура № 3 уже сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении. Известно, что 1 августа 2020 года правонарушитель со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах в зданиях двух посольств.

"Минера" ​​установили и задержали в результате проведенных следственных действий. Известно, что подобное правонарушение у "минера" уже не первое.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах".

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