В Киеве задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств

В Киеве, где уже давно происходит волна минирований, задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств США и Турции. Об этом говорится в сообщении прокуратуры в Киеве. Так, Киевская местная прокуратура № 3 уже сообщила о подозрении 46-летнему гражданину Армении. Известно, что 1 августа 2020 года правонарушитель со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о взрывных устройствах в зданиях двух посольств. "Минера" установили и задержали в результате проведенных следственных действий. Известно, что подобное правонарушение у "минера" уже не первое. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Как сообщали Українськi Новини, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли. На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах".