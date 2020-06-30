В Киеве три станции метро закрыли в час пик

В Киеве во вторник 30 июня в час пик были закрыты три станции метро из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В частности, были закрыты станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" на вход и выход.

Предприятие сообщает, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Как сообщали Українські Новини, 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля.

Поже "минеру" моста метро изменили меру пресечения и поместили в психбольницу