подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июня 2020, вторник, 19:14 431
Транспорт 2020-06-30T19:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве три станции метро закрыли в час пик

В Киеве три станции метро закрыли в час пик

Надежда Комендантова
Метрополитен, Минирование, Киевский метрополитен, станции метро, закрытие метро, Закрытие станций метро
Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

В Киеве во вторник 30 июня в час пик были закрыты три станции метро из-за сообщения о минировании. 

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

В частности, были закрыты станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" на вход и выход.

Предприятие сообщает, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Как сообщали Українські Новини, 1 июня полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Взрывчаткой оказался муляж, внутри которого находилась земля. 

Поже "минеру" моста метро изменили меру пресечения и поместили в психбольницу

Больше новостей о: Метрополитен Минирование Киевский метрополитен станции метро закрытие метро Закрытие станций метро

Киевский метрополитен будет закрывать двери, чтобы...
Боевики продолжают минировать территории на участк...
После протестов в метро Киева произошла драка учас...
Как сейчас работает киевский метрополитен: поезда ...
Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось
Новости
В Николаевской области выгорело большое пшеничное поле 19:38
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда 19:22
В Киеве три станции метро закрыли в час пик 19:14
Зеленская продолжает лечение в больнице, - Офис Президента 18:55
Венедиктова объявила, что подозрение Порошенко составили и сообщили законно 18:48
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
больше новостей
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok