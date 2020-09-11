Гривна на межбанке дешевеет третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 7 коп. до 27,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,86-27,89 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,90-27,92 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,92-27,94 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,64% с 23,74 UAH/USD до 27,93 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, национальный регулятор снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Кроме того, 10 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

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