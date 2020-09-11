Гривна на межбанке дешевеет третий день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 7 коп. до 27,93 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,86-27,89 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,90-27,92 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,92-27,94 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,64% с 23,74 UAH\/USD до 27,93 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH\/USD. Тем временем, национальный регулятор снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH\/USD. Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH\/USD. Кроме того, 10 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.