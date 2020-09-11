подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 сентября 2020, пятница, 19:10 508
Экономика 2020-09-11T21:15:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке дешевеет третий день подряд

Гривна на межбанке дешевеет третий день подряд

Кира Молчанова
Курс гривны, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, курс гривны на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 7 коп. до 27,93 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,86-27,89 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,90-27,92 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,92-27,94 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,64% с 23,74 UAH/USD до 27,93 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, национальный регулятор снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Кроме того, 10 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк Межбанковский валютный рынок курс гривны на межбанке

Перед выходными доллар и евро снова подорожали. Ку...
Гривна на межбанке падает в цене второй день подря...
После падения гривна на межбанке начала дорожать...
Курс гривны на межбанке снизился на 3 коп. до 27,7...
В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам
7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области
Новости
Контрастная погода с холодом от +4 до летней жары. Прогноз погоды на 12 сентября 21:00
7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области 20:55
Компания Коломойского победила в конкурсе АРМА и получит медиа Курченко 20:43
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
Журналист из Кривого Рога
Стало последней каплей. Журналист криворожской газеты публично выступил против цензуры 19:45
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс 22:19
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
больше новостей
"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на шести станциях с 14 сентября из-за ситуации с коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok