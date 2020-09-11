Гривна продолжает падать. Курс валют от НБУ до понедельника

Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9818 1 доллар США 27,8346 1 швейцарский франк 30,6312 10 иен 2,6231 10 российских рублей 3,7066 1 евро 32,9687

Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, курс наличных доллара и евро вырос в четверг.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Кроме того, 10 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

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