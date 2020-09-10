Рубль дорожает. Курс российской нацвалюты на 10 сентября

В четверг, 10 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 9 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду повысился на 2 копейки и составляет 3,83 гривну за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 10 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,31 3,83 Максимальный 3,62 5,00 Минимальный 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, курс наличных доллара и евро вырос в четверг.

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