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10 сентября 2020, четверг, 10:30 571
Финансы 2020-09-10T11:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар продают уже почти по 28 гривен: курс валют в обменниках в четверг

Доллар продают уже почти по 28 гривен: курс валют в обменниках в четверг

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Обмен валют. Фото: Depo.Київ
Обмен валют. Фото: Depo.Київ

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,82 коп. до 32,4191 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,26 коп. до 32,9471 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,6763 27,9223 32,4191 32,9471 3,31 3,83
Максимальный 27,8100 28,2000 32,6800 33,2000 3,63 5,00
Минимальный 27,5000 27,8300 32,1500 32,6400 2,50 3,60

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, эксперты прогнозируют, что курс доллара дойдет до психологической отметки.

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