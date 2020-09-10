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10 сентября 2020, четверг, 20:15 44
Экономика 2020-09-10T21:15:03+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке падает в цене второй день подряд

Гривна на межбанке падает в цене второй день подряд

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс гривны на межбанке
Гривна
Гривна

В то время, как НБУ снова обвалил гривну, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 9 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 27,86 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,80-27,83 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,83-27,85 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,84-27,87 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,35% с 23,74 UAH/USD до 27,86 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Кроме того, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Тем временем, курс наличных доллара и евро вырос в четверг.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 сентября на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс покупки – повысился на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD.

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