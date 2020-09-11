У Києві в годину-пік "замінували" центральні станції метро

Ввечері в п'ятницю, 11 вересня, у Києві ввечері в годину-пік через повідомлення про мінування закрили станції метро "Хрещатик" і "Льва Толстого", які нащодавно пережили колапс через збій в роботі системи оплати .

Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

Близько 17:30 було отримано повідомлення про замінування станцій і пересадок. Потяги проїжджають повз посадочних платформ без зупинки. Пасажирів в метро поки не пропускають.

Станції метро обіцяють відкрити після того, як фахівці переконаються, що там немає вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, Віталія Ткаленко, який в червні заявив про намір підірвати міст "Метро" в Києві, визнали осудним і випустили з психіатричного закладу під домашній арешт.

Також Центральний універмаг у Києві відновив роботу після перевірки повідомлення про мінування, воно виявилося неправдивим.

Крім того, У Києві, де вже давно і часто поліція отримує неправдиві повідомлення про замінування, затримали громадянина Вірменії, який повідомляв про фейкові замінування посольств США та Туреччини.

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