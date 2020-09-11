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11 сентября 2020, пятница, 11:37 340
Экономика 2020-09-11T13:45:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 11 сентября

Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 11 сентября

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В пятницу, 11 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 10 сентября, не изменился и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду также не изменился и составляет 3,83 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 11 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,83
Максимальный 3,64 5,00
Минимальный 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Кроме того, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 9 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 27,86 UAH/USD

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