Рубль перед выходными "замер". Курс российской нацвалюты на 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 10 сентября, не изменился и составляет 3,31 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду также не изменился и составляет 3,83 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 11 сентября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,31 3,83 Максимальный 3,64 5,00 Минимальный 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Кроме того, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 9 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 27,86 UAH/USD

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