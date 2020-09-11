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  • Перед выходными доллар и евро снова подорожали. Курс валют на 11 сентября
11 сентября 2020, пятница, 10:51 704
Экономика 2020-09-11T11:15:01+03:00
Українські Новини
Перед выходными доллар и евро снова подорожали. Курс валют на 11 сентября

Перед выходными доллар и евро снова подорожали. Курс валют на 11 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 сентября на 2,45 коп. до 27,9555 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,01 коп. до 27,7252 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 13,59 коп. до 32,5794 UAH/EUR, курс продажи повысился на 13,36 коп. до 33,1132 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,7252 27,9555 32,5794 33,1132 3,33 3,85
Максимальный 27,8200 28,0200 32,9000 33,5000 3,64 5,00
Минимальный 27,6000 27,9000 32,2000 32,8800 2,50 3,66

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк снова понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11-13 сентября, на 0,50 коп. до 27,8346 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Кроме того, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 9 коп. в четверг снизился на 2 коп. до 27,86 UAH/USD.

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