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03 сентября 2020, четверг, 20:02 11
Общество 2020-09-03T20:02:48+03:00
Українські Новини
В Умань пустят только ограниченное количество хасидов. Сколько паломников отпразднуют Рош ха-Шана в Украине

В Умань пустят только ограниченное количество хасидов. Сколько паломников отпразднуют Рош ха-Шана в Украине

Кира Молчанова
Умань, Хасиды, Карантин, Хасиды в Украине
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям ограничила количество участников на массовых мероприятиях на праздновании Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области с 15 до 21 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в четверг Госкомиссия поручила Черкасской областной госадминистрации вместе с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Госпродпотребслужбой и Национальной гвардией на период с 15 до 21 сентября в районе проведения паломничества запретить проведение массовых культурных мероприятий, в том числе религиозных и культурных, с участием более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе).

Также запрещается работа с 24:00 до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос), организация досуга, проведение концертов, дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), торговля непродовольственными товарами непосредственно в залах магазинов (кроме торговли через окно).

Кроме того, запрещено посещение учебных заведений, расположенных в районе проведения паломничества.

Рекомендуется ограничить район проведения паломничества для посетителей путем установления карантинных контрольно-пропускных пунктов с целью соблюдения ограничений по пребыванию определенного количества людей на определенной площади.

Также предусмотрено установить карантинные контрольно-пропускные пункты при въезде в Умань, и организовать проведение на них температурного скрининга граждан.

Поручено определить отдельный инфраструктурный объект, который будет применен, как обсервация в случае резкой вспышки заболевания коронавирусом COVID-19 среди паломников.

Предусмотрено создание оперативного штаба по безопасному проведению празднования Рош-ха-Шана в Умани с привлечением правоохранительных органов, медицинских служб, органов местного самоуправления, представителей Федерации еврейских общин Украины и общественных организаций и проведение его ежедневных заседаний для решения оперативных вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, в канун празднования Рош ха-Шана в Умани Черкасской области отношения между местными жителями и приезжими паломниками обострились. В ночь на 1 сентября в одном из уманских супермаркетов подростки напали на хасида и разбили ему нос.

До этого группа хасидов попыталась прорваться в Умань, но местные жители стали им мешать.

После этого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан, прибывших на празднование Рош-ха Шана в Умани.

Раньше в аэропорту "Борисполь" застряли около 200 паломников из Израиля. Им отказали во въезде в Украину.

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