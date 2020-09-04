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04 сентября 2020, пятница, 17:27 692
Общество 2020-09-04T17:45:01+03:00
Українські Новини
В Умани установят пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества

В Умани установят пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества

Валерия Драгомирова
Умань, Хасиды, Карантин, Паломничество, Рош Ха-Шана
Хасиды в Умани. Фото: Радио Свобода
Хасиды в Умани. Фото: Радио Свобода

В то время, как у шести хасидов обнаружили коронавирус, Умань (Черкасская область) установит пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества с 10 сентября.

Об этом говорится в сообщении мэра Умани Александра Цебрия в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что на внеочередной сессии депутатами Уманского местного совета было принято решение "О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усилении противоэпидемических мероприятий на территории города".

"С 10 сентября 2020 года на территории города, в местах массового скопления людей (паломничества) будут установлены временные пункты мониторинга и контроля за соблюдением правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно- противоэпидемических правил и норм", - написал Цебрий.

Отмечается, что временные пункты мониторинга будут расположены на перекрестке улиц Садовой и Пушкина; улиц Пушкина и Комарницкого; улиц Пушкина и Челюскинцев; улиц Косынки Григория и Челюскинцев; улицы Демуцкого и переулка Проезжего.

Как сообщали Українськi Новини, в Умань пустят только ограниченное количество хасидов


Ранее в Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос.

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