подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком
17 августа 2020, понедельник, 16:50 71
Политика 2020-08-17T16:51:35+03:00
Українські Новини
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком

Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком

Валерия Драгомирова
Умань, Хасиды, Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, Александр Цебрий, Мэр Умани
Александр Цебрий. Фото:
Александр Цебрий. Фото: "Страна"

Мэр Умани Александр Цебрий, который готов перекрывать дороги в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис Президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в город.

Об этом пишет "Страна".

Сообщается, что Цебрий приехал с карематом, спальным мешком, раскладным стульчиком и со справкой, что у него нет коронавируса. Однако его пока не пускают под ОП. Он был в бюро пропусков в ОП, где сегодня бросил свое обращение и просьбу встретиться с президентом в ящик корреспонденции. Теперь мэр сидит под Офисом и ждет Зеленского.

Полиция диалога поговорила с мэром и объяснила правила пребывания. 


"Спальный мешок можно принести под ОП с 22:00 до 6:00. И просьба не мусорить".

В свою очередь, мэр сказал, что он не устраивает флешмобов, акций, он ждет одного человека - Зеленского.

"Я хочу донести до него (президента Зеленского - Ред.) информацию, он возможно не все знает о визите паломников, который должен произойти 19 числа на территории нашего города для празднования Рош-ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умане, рассказать про настроения уманьчан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, который могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно из красной зоны, так как государство Израиль не сегодняшний день в красной зоне", - рассказал Цебрий.

По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.



Как сообщали Українські Новини, Израиль призывает Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.

Тем временем из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

 

Больше новостей о: Умань Хасиды Владимир Зеленский Офис Президента Украины Александр Цебрий Мэр Умани

Для хасидов, прилетающих в Украину на Рош Ха-Шана,...
Мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если х...
Зеленский собрал разведчиков и силовиков на закрыт...
Ермак, мой деньги в "Санаханте", а не на Донбассе,...
Свадьбы и религиозные обряды — основные причины распространения коронавируса на западе, — ОП
Судьи Антикорсуда получили от 8 до 195 тысяч гривен зарплаты за июль
Новости
Кличко заставил застройщика согласиться на снос части скандального здания в центре Киева 16:55
Александр Цебрий. Фото:
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком 16:50
Забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут. Начал работу новый сервис 16:49
После антирекорда количество госпитализированных с коронавирусом снизилось на треть 16:38
Доллар продолжает падать. Официальный курс валют на вторник 16:28
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Еще на шести станциях киевского метрополитена появился 4G
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok