Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком

Мэр Умани Александр Цебрий, который готов перекрывать дороги в город, чтобы не пустить хасидов, приехал в Киев под Офис Президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским для предотвращения массового приезда хасидов в город.

Об этом пишет "Страна".

Сообщается, что Цебрий приехал с карематом, спальным мешком, раскладным стульчиком и со справкой, что у него нет коронавируса. Однако его пока не пускают под ОП. Он был в бюро пропусков в ОП, где сегодня бросил свое обращение и просьбу встретиться с президентом в ящик корреспонденции. Теперь мэр сидит под Офисом и ждет Зеленского.

Полиция диалога поговорила с мэром и объяснила правила пребывания.



"Спальный мешок можно принести под ОП с 22:00 до 6:00. И просьба не мусорить".

В свою очередь, мэр сказал, что он не устраивает флешмобов, акций, он ждет одного человека - Зеленского.

"Я хочу донести до него (президента Зеленского - Ред.) информацию, он возможно не все знает о визите паломников, который должен произойти 19 числа на территории нашего города для празднования Рош-ха-Шана. Поэтому я хочу объяснить ему ситуацию в Умане, рассказать про настроения уманьчан, хочу предостеречь от непредвиденных последствий, который могут быть причинены паломниками, которые приезжают в город, вероятно из красной зоны, так как государство Израиль не сегодняшний день в красной зоне", - рассказал Цебрий.

По его словам, в его действиях нет политики и антисемитизма, а только беспокойство о здоровье жителей Умани.







Как сообщали Українські Новини, Израиль призывает Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.



Тем временем из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

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