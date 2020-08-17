Мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать

Мэр Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезд на территорию города в случае массового приезда хасидов на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань... как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение имеет возможность принять уманская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Цебрий отметил, что местные власти Умани готовы прибегать к решительным мерам из-за возможности приезда 5-10 тыс. хасидов (по оценке Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС) и отсутствия действий на общегосударственном уровне по данному вопросу.

Он заявил, что будет пытаться встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы лично объяснить опасность ситуации.

Как сообщали Українські Новини, 11 августа Госкомиссия по ЧС поручила Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине для желающих посетить празднование Рош Ха-Шана в Умани хасидов.

Израиль призывает Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.

По словам Министерства иностранных дел, прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 невозможно.

Тем временем, из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

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