подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 13:43 145
Общество 2020-08-17T15:19:39+03:00
Українські Новини
Мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать

Мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать

Кира Молчанова
Хасиды, Черкасская область, Черкассы, Рош Ха-Шана, Хасиды в Украине, Александр Цебрий
Хасиды в Умани празднуют Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Хасиды в Умани празднуют Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода

Мэр Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезд на территорию города в случае массового приезда хасидов на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань... как вы отнесетесь, если на период Рош Ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", - сказал он.

По его словам, соответствующее решение имеет возможность принять уманская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Цебрий отметил, что местные власти Умани готовы прибегать к решительным мерам из-за возможности приезда 5-10 тыс. хасидов (по оценке Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС) и отсутствия действий на общегосударственном уровне по данному вопросу.

Он заявил, что будет пытаться встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, чтобы лично объяснить опасность ситуации.

Как сообщали Українські Новини, 11 августа Госкомиссия по ЧС поручила Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине для желающих посетить празднование Рош Ха-Шана в Умани хасидов.

Израиль призывает Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.

По словам Министерства иностранных дел, прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 невозможно.

Тем временем, из-за запрета приезда хасидов в Израиле предлагают за деньги оформить вид на жительство в Украине или разрешение на въезд.

Больше новостей о: Хасиды Черкасская область Черкассы Рош Ха-Шана Хасиды в Украине Александр Цебрий

Для хасидов, прилетающих в Украину на Рош Ха-Шана,...
Израиль призывает Украину запретить хасидам посеще...
В Черкасской области могут создать 4 района вместо...
В Черкасской области в 5 раза уменьшили число райо...
В Киеве уменьшилось количество новых случаев коронавируса
В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах
Новости
Судьи Антикорсуда получили от 8 до 195 тысяч гривен зарплаты за июль 15:30 Документ
Имение Олега Ляшко в поселке Козин. Фото: Изым Каумбаев /
Олег Ляшко активно достраивает резиденцию под Киевом и ходит в курятник 15:25 Видео
Зеленский собрал разведчиков и силовиков на закрытое совещание из-за обострения в Беларуси 15:24
Свадьбы и религиозные обряды — основные причины распространения коронавируса на западе, — ОП 15:15
Кравчук говорит, что "особого статуса" Донбасса в Конституции не будет 15:11
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже чем в Германии и Франции
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok