Для заболевших COVID-19 хасидов в Умани создадут специальный госпиталь

Шесть паломников-Хасидов, которые заболели коронавирусом, будут лечиться в Умани в специально развернутом инфекционном госпитале. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области. Ситуацию с заболевшими паломниками обсудили на встрече специалисты Госпродпотребслужбы Черкасской области, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая. Кроме прочего, речь шла о соблюдении паломниками мер безопасности во время празднования Рош-ха-Шана. Шестерых хасидов, у которых коронавирус подтвердили на 8 сентября, разместят в одном из специально отведенных местных отелей. Людей, которые с ними контактировали, поместят в изолятор. Как сообщали Українські Новини, в Умани обещали установить пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества с 10 сентября. Ранее заявлялось, что в Умань пустят только ограниченное количество хасидов.