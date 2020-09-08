Для заболевших COVID-19 хасидов в Умани создадут специальный госпиталь

Хасиды в Умани. Фото: Пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Хасиды в Умани. Фото: Пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Шесть паломников-Хасидов, которые заболели коронавирусом, будут лечиться в Умани в специально развернутом инфекционном госпитале.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

Ситуацию с заболевшими паломниками обсудили на встрече специалисты Госпродпотребслужбы Черкасской области, президент Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натан Бен-Нун, исполнительный директор Саги Браверман и юрист фонда Ирина Рыбницкая.

Кроме прочего, речь шла о соблюдении паломниками мер безопасности во время празднования Рош-ха-Шана.

Шестерых хасидов, у которых коронавирус подтвердили на 8 сентября, разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Людей, которые с ними контактировали, поместят в изолятор.

Как сообщали Українські Новини, в Умани обещали установить пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества с 10 сентября.

Ранее заявлялось, что в Умань пустят только ограниченное количество хасидов.

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