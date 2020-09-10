В Умані захворіли на коронавірус вже 8 хасидів, які приїхали на Рош Ха-Шан

В Умані коронавірус виявили у 8 хасидів-паломників, які прибули в місто для святкування іудейського свята Рош ха-Шана і для яких створять спецгоспіталь . Сьогодні на лікуванні від коронавірусу знаходяться 6 хасидів. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив мер Умані Олександр Цебрій, передає РБК-Україна.

За його словами, у двох інфікованих паломників повторні тести на COVID-19 виявилися негативними, тобто вони вже одужали від хвороби.

"Шість зараз знаходяться на самоізоляції, вони лікуються амбулаторно", - додав мер міста.

Цебрій розповів, що наполягав на повторному тестуванні всіх іноземців, які прибули в місто.

"Мені повідомляли, що вони проходили тестування на аеродромі та у них є довідки, але я наполягав, щоб тестування проводилося у нас в місті", - зазначив мер Умані.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 вересня в Умані в місцях паломництва встановлять пункти контролю за дотриманням правил карантину.

Також Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила кількість учасників на масових заходах на святкуванні Рош ха-Шана в Умані Черкаської області з 15 до 21 вересня.

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