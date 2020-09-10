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10 сентября 2020, четверг, 14:52 729
Силовые структуры 2020-09-10T14:57:38+03:00
Українські Новини
ГБР вызывает Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью Гордону

ГБР вызывает Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью Гордону

Елизавета Драбкина
Допрос, ГБР, Дмитрий Гордон, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: ОПУ
Андрей Богдан. Фото: ОПУ

Государственное бюро расследований вызывает бывшего главу Офиса Президента Андрея Богдана на допрос в качестве свидетеля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно вопроса о статусе Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые непредвиденны законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сказано в нем.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации.

Как сообщали Українськi Новини, в интервью Богдан заявил, что подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак является агентом российской разведки могут быть правдой.

Богдан также рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.

Кроме того, самое большое влияние на Зеленского, по мнению Богдана, оказывает жена Елена и ресторатор Тищенка, а также что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

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ГБР вызывает Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью Гордону
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