Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что у руководства Украины есть некая "детская уверенность" в том, что Россия выплатит нашей стране какие-то огромные компенсации за Крым и Донбасс и что власть Украины "кинула" Путина, пообещав одно - и ничего не сделав. Об этом он сообщил в своем большом интервью Дмитрию Гордону.

Богдан сказал, что по реакции российской стороны в последнее время ему кажется, будто в Москве считают, что украинская сторона обманывает Россию. Мол, Киев обещал много, но не выполнил ничего.

"То, что я вижу - это то, что мы его (Владимира Путина - Ред.) как-то жестко кинули. Наобещали одно - не сделали ничего", - отметил гость Гордона.

По мнению Богдана, выплата Россией компенсаций за Крым и Донбасс - это маловероятно.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

Ранее в Киеве сгорела Тесла, которой Зеленский дважды давал интервью, став президентом. Это был автомобиль Андрея Богдана, который до Ермака возглавлял офис президента. Богдан обвинил в поджоге "власти" и пообещал вывести их на чистую воду. После разрыва с Зеленским Богдан стал его изредка критиковать. "Вы превратили абсолютную власть в посмешище", - сказал Богдан Зеленскому через фейсбук.

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