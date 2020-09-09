подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс
09 сентября 2020, среда, 22:19 3156
Политика 2020-09-09T22:20:48+03:00
Українські Новини
Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс

Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс

Ольга Фандорина
Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Богдан

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что у руководства Украины есть некая "детская уверенность" в том, что Россия выплатит нашей стране какие-то огромные компенсации за Крым и Донбасс и что власть Украины "кинула" Путина, пообещав одно - и ничего не сделав. Об этом он сообщил в своем большом интервью Дмитрию Гордону.

Богдан сказал, что по реакции российской стороны в последнее время ему кажется, будто в Москве считают, что украинская сторона обманывает Россию. Мол, Киев обещал много, но не выполнил ничего.

"То, что я вижу - это то, что мы его (Владимира Путина - Ред.) как-то жестко кинули. Наобещали одно - не сделали ничего", - отметил гость Гордона.

По мнению Богдана, выплата Россией компенсаций за Крым и Донбасс - это маловероятно.

Как сообщали Українські Новини, Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко.

Ранее в Киеве сгорела Тесла, которой Зеленский дважды давал интервью, став президентом. Это был автомобиль Андрея Богдана, который до Ермака возглавлял офис президента. Богдан обвинил в поджоге "власти" и пообещал вывести их на чистую воду. После разрыва с Зеленским Богдан стал его изредка критиковать. "Вы превратили абсолютную власть в посмешище", - сказал Богдан Зеленскому через фейсбук. 

Больше новостей о: Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Богдан

Правительство запретило иностранцам въезд транзитом через Украину
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко
Новости
В Киевской области из-за коронавируса закрылись 8 школ и 4 детских сада 22:43
Богдан заявил, что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс 22:19
Минздрав призывает родителей сделать необходимые вакцинации детям, несмотря на пандемию Covid-19 21:46 Инфографика
Украина призвала Россию присоединиться к инспекции в районе Шумов на Донбассе 21:39
Хотят нравиться людям. Зеленский связывает несоблюдение городами карантина с местными выборами 21:12
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Гривна стремительно падает. Курс валют от НБУ на 9 сентября 05:00
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
больше новостей
Кипр проверит законность получения паспортов Коломойским, Боголюбовым, Гайдуком, Григоришиным и другими украинскими олигархами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok