Богдан подозревает Ермака в работе на разведку России

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

"Мы не можем никого обвинять в совершении преступлений до вынесения приговора. Но подозрения есть", - ответил он на вопрос о том, есть ли правда в высказываниях депутата Верховной Рады Гео Лероса о том, что Ермак является агентом Главного управления разведки РФ и "главным коррупционером в государстве, который возглавляет институт смотрящих времен Януковича".

На уточняющий вопрос о том, есть ли у него подозрения о работе Ермака на разведку РФ Богдан ответил, что у него нет доказательств, поэтому он не может об этом говорить.

"Это разные вещи: доказательства и подозрения. У меня есть и подозрения, и мысли, и много чего. Но сказать в прямом эфире, обвинить человека в том, что он преступник – я не могу", - сказал он.

Богдан также выразил уверенность в том, что украинская разведка и силовики действительно долго готовили спецоперацию по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе, а разрушил ее человек из самого близкого окружения Президента Владимира Зеленского.

"Я не верю – я знаю, что было именно так. Там даже хуже все. Там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реальные деньги. Они реально там охраняли эти вышки. То есть это не просто какая-то, там, сказка. Если кто-то оттуда проверял: "Так а вы там, да? То есть тут вы работаете, да?" – "Да, зарплату получаем, все...". Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок фактически признался, что он его совершил", - сказал он.

Богдан не стал называть фамилию.

"Это расскажет, там, прокурор в этом деле очень скоро. Я знаю, кто звонил, и знаю, куда звонил и кому", - сказал он.

Он подтвердил, что говорит о "человеке из самого ближайшего окружения Президента".

На вопрос о том, что разведка опровергла правдивость истории Богдан ответил, что экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба не опровергал ее, а лишь "сказал, что он верит, что Президент в этом не участвовал".

По мнению Богдана, Зеленский мог согласиться перенести операцию из-за переживаний о ее влиянии на перемирие на Донбассе.

"Это очень сложно: что он знал, что не знал, что они ему сказали, что не сказали. Для него важно перемирие. У Президента 97% его работы на сегодняшний день – это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие – это самый главный запрос. Выборы же скоро. Поэтому ценность этой операции – ее могут оценить специалисты, а ценность пиар-образа он очень хорошо понимает. Поэтому он... попросил, да, перенести. Он согласился с тем, что надо на пару дней перенести. Но на территории Белоруссии 20, 30 или 32 человека с таким явно тревожным прошлым. Ну, один маленький звоночек – и все", - сказал он.

В течение более 4 часов интервью Богдан неоднократно нелестно отзывался о Ермаке, не называя его имени.

"Слышал, что некоторые чиновники Офиса Президента часто бывают в "Санаханте", где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения бывают очень-очень часто. Я в нашем интервью не буду называть фамилий, но все все понимают. Почему не могу называть фамилий? Потому что мне нравится, когда кое-кто будет бегать по потолку, возмущаться: "Что он сказал?" – а все ему будут говорить... "Так он же тебя не называл. Чего ты нервничаешь?", - сказал он.

Позже Богдан подтвердил, что "слышал слухи, что именно Ермак встречался с Порошенко".

Как сообщали Українськi Новини, 11 февраля Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Ермака вместо Богдана.

Также Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины.

Кроме того, самое большое влияние на Зеленского, по мнению Богдана, оказывает жена Елена и ресторатор Тищенка, а также что Украина "кинула" Путина и ждет от России компенсаций за Крым и Донбасс.

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