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10 сентября 2020, четверг, 05:20 6
Экономика 2020-09-10T05:20:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс валют 10 сентября: доллар продолжает расти

Официальный курс валют 10 сентября: доллар продолжает расти

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс доллара, курс гривны к доллару
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

И пока эксперты прогнозируют, что курс доллара дойдет до психологической отметки, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9809
1 доллар США 27,8296
1 швейцарский франк 30,3369
10 иен 2,6199
10 российских рублей 3,6718
1 евро 32,7680


Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Также доллар в обменниках подорожал посреди недели, а курс евро упал в цене.  

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что курс гривны до конца года будет стабильным и будет колебаться в пределах 27-28 UAH/USD. 

Тем временем Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью в связи с традиционным ростом спроса на валюту.

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