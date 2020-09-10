Официальный курс валют 10 сентября: доллар продолжает расти

В конце года украинцам пересчитают пенсии. Кто получит наибольшую прибавку 05:15

Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью - однако СМИ сообщили, что страну он не покидал 00:18

Постой, паровоз: Богдан призвал Зеленского "очнуться", дал советы и заявил, что сложные слова он не услышит 23:56

Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24