Официальный курс валют 10 сентября: доллар продолжает расти

И пока эксперты прогнозируют, что курс доллара дойдет до психологической отметки, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH\/USD.Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9809 1 доллар США 27,8296 1 швейцарский франк 30,3369 10 иен 2,6199 10 российских рублей 3,6718 1 евро 32,7680 Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH\/USD.Также доллар в обменниках подорожал посреди недели, а курс евро упал в цене. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что курс гривны до конца года будет стабильным и будет колебаться в пределах 27-28 UAH\/USD. Тем временем Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью в связи с традиционным ростом спроса на валюту.