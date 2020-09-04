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04 сентября 2020, пятница, 20:44 158
Экономика 2020-09-04T21:15:01+03:00
Українські Новини
Шмыгаль прогнозирует курс гривны до конца года по 27-28 UAH/USD

Шмыгаль прогнозирует курс гривны до конца года по 27-28 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, Денис Шмыгаль
Курс доллара.
Курс доллара.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца 2020 года курс гривны будет стабильным и будет колебаться в границах 27-28 UAH/USD.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"До конца года у нас остается уплата порядка 46 млрд гривен, эквивалент в валюте, это уже не критичные платежи для бюджета, и я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса, мы это просчитывали и проговаривали и с НБУ, и с Министерством финансов. Поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса, у нас все в порядке... Курс будет стабильным, он будет колебаться в границах 27-28 гривен/доллар, как сейчас и есть", - сказал он.

По словам Шмыгаля, причин для резкого изменения курса в какую-либо сторону на данный момент нет.

"Сегодня у нас одна из наиболее стабильных ситуаций с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков, абсолютно достаточно средств у банков и на счетах, у нас сегодня хорошая ликвидность по единому казначейскому счету, у нас сегодня произошло сокращение общегосударственного долга в связи с уплатой 2,2 млрд долларов. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны

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