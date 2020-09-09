Нацбанк повысил официальный курс доллара на четверг

В то время, как доллар посреди недели снова подорожал в обменниках, а евро упал в цене, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9809 1 доллар США 27,8296 1 швейцарский франк 30,3369 10 иен 2,6199 10 российских рублей 3,6718 1 евро 32,7680



Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют новую стоимость курса доллара. По словам аналитика, гривна уже в ближайшее время дойдет до отметки в 28 грн/$.



Кроме того, Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью в связи с традиционным ростом спроса на валюту.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022.









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