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09 сентября 2020, среда, 17:44 290
Экономика 2020-09-09T17:44:33+03:00
Українські Новини
Нацбанк повысил официальный курс доллара на четверг

Нацбанк повысил официальный курс доллара на четверг

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как доллар посреди недели снова подорожал в обменниках, а евро упал в цене, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 сентября, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 сентября, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9809
1 доллар США 27,8296
1 швейцарский франк 30,3369
10 иен 2,6199
10 российских рублей 3,6718
1 евро 32,7680


Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют новую стоимость курса доллара. По словам аналитика, гривна уже в ближайшее время дойдет до отметки в 28 грн/$. 

Кроме того, Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью в связи с традиционным ростом спроса на валюту.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022. 




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