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09 вересня 2020, середа, 17:44 10
Економіка 2020-09-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив офіційний курс долара на четвер

Нацбанк підвищив офіційний курс долара на четвер

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Нацбанк, курс долара, курс євро, курс гривні, Долар, Офіційний курс, курс швейцарських франків, Курс фунтів стерлінгів, курс ієн, Офіційний курс валют, Курс російського рубля
Курс долара.
Курс долара.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD у той час, як долар посеред тижня знову подорожчав в обмінниках, а євро впав в ціні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9809
1 долар США 27,8296
1 швейцарський франк 30,3369
10 ієн 2,6199
10 російських рублів 3,6718
1 євро 32,7680

Як повідомляли Українські Новини, аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин дав прогноз відносно гривні, яка, на його думку, дійде до позначки в 28 грн/$, а протягом наступних семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Раніше прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Також Шмигаль заявив, що є можливість збільшення середньої зарплати в Україні до 15 тис. гривень до 2022 року.

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