Нацбанк підвищив офіційний курс долара на четвер

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD у той час, як долар посеред тижня знову подорожчав в обмінниках , а євро впав в ціні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9809 1 долар США 27,8296 1 швейцарський франк 30,3369 10 ієн 2,6199 10 російських рублів 3,6718 1 євро 32,7680

Як повідомляли Українські Новини, аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин дав прогноз відносно гривні, яка, на його думку, дійде до позначки в 28 грн/$, а протягом наступних семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Раніше прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Також Шмигаль заявив, що є можливість збільшення середньої зарплати в Україні до 15 тис. гривень до 2022 року.

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