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04 сентября 2020, пятница, 21:15 50
Экономика 2020-09-04T21:16:13+03:00
Українські Новини
Средняя зарплата может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022, — Шмыгаль

Средняя зарплата может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022, — Шмыгаль

Валерия Драгомирова
средняя зарплата, Денис Шмыгаль, Рост средней зарплаты

В то время, как в Украине повысили минималку до 5 тысяч, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что, по оптимистичному сценарию развития экономики, средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022 года.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы просчитываем поэтапный рост средней зарплаты, если сейчас она в районе 11 тыс. гривен, в следующем году это может быть 13 тыс. гривен, и, соответственно, до 2022 года - до 15 тыс. гривен. Это достаточно оптимистичный сценарий, конечно много зависит от бизнес-среды, от того, в каких условиях будет находиться экономика, но при том макропрогнозе, который сделало Министерство экономики, и при тех показателях проста ВВП, при оптимистических ожиданиях бизнеса - вполне достижимые показатели", - сказал он.

По мнению Шмыгаля, если средняя зарплата будет на уровне 15 тыс. гривен, то это сдержит многих украинцев от поездки на заработки за границу. 

Как сообщали Українськi Новини, в июле средняя заработная плата увеличилась по сравнению с июнем на 2%, или на 225 гривен до 11 804 гривен в месяц.

Кроме того, во время карантина сократилась разница в зарплатах украинских мужчин и женщин. 

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