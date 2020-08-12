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12 августа 2020, среда, 07:15 4177 Список
Общество 2020-08-12T07:15:01+03:00
Українські Новини
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют

Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют

Надежда Комендантова
Турция, Багаж, авиарейсы, Отдых в Турции, Въезд в страну
Турция. Фото: pixabay
Турция. Фото: pixabay

В то время, как без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран, власти Турции изменили правила въезда для иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. Они касаются ручной клади, документов и тестирования на Covid-19 в аэропортах.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает РИА Новости.

Так, теперь во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции, включая контактные данные и название принимающего туроператора, наименование отеля. Эти анкеты сдаются во время паспортного контроля в аэропорту, а сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы затем найти тех, кто летел в пределах двух рядов от кресла зараженного Covid-19, если такой обнаружится.

Отмечается, что по требованию турецкой стороны на рейсах введены ограничения на провоз ручной клади. В салон можно пронести исключительно:

  • женские сумочки
  • мужские портфели
  • ноутбуки
  • плееры
  • чехлы для ноутбуков
  • детские сумки
  • пакеты с товарами из Duty Free
  • музыкальные инструменты
  • фотоаппараты
  • ювелирные изделия

Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы. Из-за обязательного ношения масок во время полета авиакомпании отказались от питания на борту. Пассажирам будет предоставляться только бутилированная вода.

По прилету у туристов проверят температуру, и если она превысит отметку в 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус. При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.

Если результат оказался положительным, специальная бригада скорой помощи отвезет пациента в больницу для более тщательного обследования, и уже там будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.

Кроме того, в Турции сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Представители турфирм должны выдать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства) и проинформировать о мерах по соблюдению режима в отеле и в городе.

Как сообщали Українські новини, в курортной Турции резко выросло количество случаев COVID-19.  Ранее Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины.

Тем временем, Греция попала в список стран "красной зоны" по распространению коронавируса.

 

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