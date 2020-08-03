В курортной Турции резко выросло количество случаев COVID-19

Пока Turkish Airlines открывает рейсы из Харькова в Стамбул, по всей Турции Минздрав фиксирует увеличение случаев заболевания коронавирусом из-за несоблюдения карантина на курортах во время религиозных празднований.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

В турецком Минздраве признались, что если раньше рост заболеваемости наблюдался только в нескольких провинциях, то сейчас больных коронавирусом становится больше по всей стране.

"К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением числа случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые в ближайшие дни возникают по всей стране", - заявил министр.

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/81cFF287AN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2020

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля Turkish Airlines возобновила авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.

Турция начала принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус с 1 июля.

Туроператор рассказала, что Турция с августа может снова стать недоступной для туристов — скорее всего, Турция будет включена в список стран "красной зоны".