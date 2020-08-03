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03 августа 2020, понедельник, 22:50 739
Азия 2020-08-03T23:00:07+03:00
Українські Новини
В курортной Турции резко выросло количество случаев COVID-19

В курортной Турции резко выросло количество случаев COVID-19

Кира Молчанова
Турция, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Турции
Турция. Кападокия. Воздушный шар. Фото: Pixabay
Турция. Кападокия. Воздушный шар. Фото: Pixabay

Пока Turkish Airlines открывает рейсы из Харькова в Стамбул, по всей Турции Минздрав фиксирует увеличение случаев заболевания коронавирусом из-за несоблюдения карантина на курортах во время религиозных празднований.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

В турецком Минздраве признались, что если раньше рост заболеваемости наблюдался только в нескольких провинциях, то сейчас больных коронавирусом становится больше по всей стране.

"К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением числа случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые в ближайшие дни возникают по всей стране", - заявил министр.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля Turkish Airlines возобновила авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу.

Турция начала принимать украинских туристов без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус с 1 июля.

Туроператор рассказала, что Турция с августа может снова стать недоступной для туристов — скорее всего, Турция будет включена в список стран "красной зоны".

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