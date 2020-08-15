Нардепа Геруса сняли на курорте в Турции

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, с которым ранее устроил драку Ляшко, попал в объектив съемочной группы телеканала "Украина 24". Об этом пишет "Сегодня". Событие произошло в Турции, где журналисты снимали сюжет про отдых депутата. Съемочную группу удерживают в отеле. Герус вызвал полицию после начала съемок. Канал старается связаться с консулом Украины в Турции. Как сообщали Українські Новини, с начала года журналисты почти полсотни раз подверглись физической агрессии. Кроме того, Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа. Теперь во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции. В Турции также сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях.Ранее Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины.Тем временем список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42. На прошлой неделе таких стран было 38. Актуальная интерактивная карта находится на сайте МИДа.