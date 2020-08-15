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15 августа 2020, суббота, 19:10 5140
Общество 2020-08-15T20:10:42+03:00
Українські Новини
Нардепа Геруса сняли на курорте в Турции

Нардепа Геруса сняли на курорте в Турции

Валерия Драгомирова
Турция, нападение на журналистов, Слуга народа, Герус Андрей

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, с которым ранее устроил драку Ляшко, попал в объектив съемочной группы телеканала "Украина 24". Об этом пишет "Сегодня". 

Событие произошло в Турции, где журналисты снимали сюжет про отдых депутата.

Съемочную группу удерживают в отеле. Герус вызвал полицию после начала съемок. Канал старается связаться с консулом Украины в Турции.




Как сообщали Українські Новини, с начала года журналисты почти полсотни раз подверглись физической агрессии.

Кроме того, Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа. Теперь во время полета туристы в обязательном порядке должны заполнить анкету, в которой указывают место назначения и адрес пребывания в Турции. 

В Турции также сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях.

Ранее Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в еще один город Украины.

Тем временем список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42. На прошлой неделе таких стран было 38.

Актуальная интерактивная карта находится на сайте МИДа.

 

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