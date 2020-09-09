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09 вересня 2020, середа, 12:43 8
Світ 2020-09-09T13:45:02+03:00
Українські Новини
У Туреччині потрібно носити маску навіть на пляжі

У Туреччині потрібно носити маску навіть на пляжі

Кира Молчанова
Пляж, Коронавірус, медична маска, Коронавірус в Туреччині
Туреччина, Анталія. Фото: pixabay.com
Туреччина, Анталія. Фото: pixabay.com

Через зростання захворюваності на коронавірус, у Туреччині, де недавно від COVID-19 помер український турист, влада зобов'язала носити маски у всіх громадських місцях, включаючи ресторани, парки і пляжі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Так, маскового режиму потрібно дотримуватися на вулицях, в транспорті, на роботі, в ресторанах і навіть на пляжі.

Крім того, в громадському транспорті не можна їздити стоячи, а ресторанам і кафе заборонили проводити концерти після 24:00.

Порушників обіцяють штрафувати.

Як повідомляли Українські Новини, влада Туреччини змінила правила в'їзду для іноземних туристів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Вони стосуються ручної поклажі, документів і тестування на Covid-19 в аеропортах.

До цього в курортній Туреччині різко зросла кількість випадків COVID-19.

Цього літа українські політики активно літали на відпочинок до Туреччини. Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на тиждень полетів разом зі своєю дружиною Оленою на відпочинок на Егейське узбережжя.

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