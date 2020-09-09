У Туреччині потрібно носити маску навіть на пляжі

Через зростання захворюваності на коронавірус, у Туреччині, де недавно від COVID-19 помер український турист, влада зобов'язала носити маски у всіх громадських місцях, включаючи ресторани, парки і пляжі. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Туреччини. Так, маскового режиму потрібно дотримуватися на вулицях, в транспорті, на роботі, в ресторанах і навіть на пляжі. Крім того, в громадському транспорті не можна їздити стоячи, а ресторанам і кафе заборонили проводити концерти після 24:00. Порушників обіцяють штрафувати. Як повідомляли Українські Новини, влада Туреччини змінила правила в'їзду для іноземних туристів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Вони стосуються ручної поклажі, документів і тестування на Covid-19 в аеропортах. До цього в курортній Туреччині різко зросла кількість випадків COVID-19. Цього літа українські політики активно літали на відпочинок до Туреччини. Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко на тиждень полетів разом зі своєю дружиною Оленою на відпочинок на Егейське узбережжя.