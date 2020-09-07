Заместитель главы ОП улетел с женой в Турцию, где неделя отдыха стоит полмиллиона, — СМИ

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на неделю улетел вместе со своей супругой Аленой на отдых в Турцию.

Об этом пишет "Страна".



Пара выбрала для своих каникул Эгейское побережье. Они отдыхают в пятизвездочной гостинице D Maris Bay, которая расположена в курортном местечке Хисароню в 35 километрах от Мармариса и в 130 км от аэропорта Даламана.

Один из пляжей гостиницы D Maris Bay, фото: joinup.ua

Гостиница находится на площади 156 000 квадратных метров в уникальной зеленой зоне на горе высотой 45 метров, откуда открывается потрясающий вид на острова.

Отель D Maris Bay в Турции, фото: darsik.com

На пляж туристы спускаются на лифтах, а между пляжем и зоной водных видов спорта курсирует водный лодочный шаттл.

Стоимость тура на 8 ночей в номере с перелетом, страховкой, трансфером и питанием типа "все включено" на пару с ребенком (у Тимошенко есть маленький сын Семен) может доходить до полумиллиона гривен. Вот пример тура с 23 сентября, в Турции как раз бархатный сезон и гостиница, кстати, практически забита.

Тур в Турцию

На территории гостиницы 5 частных пляжей, 6 ресторанов и 7 баров. Из рыбного и турецкого ресторанов Алена Тимошенко выложила короткие сторис в свой фотоблог Istagram.

Рестораны. Фото: Instagram/dmarisbay.com



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