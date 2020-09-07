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07 сентября 2020, понедельник, 18:52 1398
Политика 2020-09-07T19:45:01+03:00
Українські Новини
Заместитель главы ОП улетел с женой в Турцию, где неделя отдыха стоит полмиллиона, — СМИ

Заместитель главы ОП улетел с женой в Турцию, где неделя отдыха стоит полмиллиона, — СМИ

Валерия Драгомирова
Турция, Кирилл Тимошенко, Отдых в Турции
Кирилл и Алена Тимошенко. Фото: Facebook/Alyona Timoshenko
Кирилл и Алена Тимошенко. Фото: Facebook/Alyona Timoshenko

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на неделю улетел вместе со своей супругой Аленой на отдых в Турцию.

Об этом пишет "Страна". 

Пара выбрала для своих каникул Эгейское побережье. Они отдыхают в пятизвездочной гостинице D Maris Bay, которая расположена в курортном местечке Хисароню в 35 километрах от Мармариса и в 130 км от аэропорта Даламана.

Один из пляжей гостиницы D Maris Bay, фото: joinup.uaОдин из пляжей гостиницы D Maris Bay, фото: joinup.ua

Гостиница находится на площади 156 000 квадратных метров в уникальной зеленой зоне на горе высотой 45 метров, откуда открывается потрясающий вид на острова.

Отель D Maris Bay в Турции, фото: darsik.comОтель D Maris Bay в Турции, фото: darsik.com

На пляж туристы спускаются на лифтах, а между пляжем и зоной водных видов спорта курсирует водный лодочный шаттл. 

Стоимость тура на 8 ночей в номере с перелетом, страховкой, трансфером и питанием типа "все включено" на пару с ребенком (у Тимошенко есть маленький сын Семен) может доходить до полумиллиона гривен. Вот пример тура с 23 сентября, в Турции как раз бархатный сезон и гостиница, кстати, практически забита.

Тур в ТурциюТур в Турцию

На территории гостиницы 5 частных пляжей, 6 ресторанов и 7 баров. Из рыбного и турецкого ресторанов Алена Тимошенко выложила короткие сторис в свой фотоблог Istagram. 

Рестораны. Фото: Instagram/dmarisbay.comРестораны. Фото: Instagram/dmarisbay.com


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