ГБР пока не планирует допрос Порошенко

Государственное бюро расследований, которое ранее в августе отказалось сообщать о дате следующего допроса бывшего Президента Петра Порошенко, пока что не планирует вызывать на допрос Порошенко. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков. "Пока что о таких процессуальных действиях мне ничего неизвестно", – сказал он. При этом Бабиков позитивно оценивает митинги сторонников Порошенко во время допросов экс-Президента. Также он сообщил, что не испытывает никакого давления в связи с такими акциями. Как сообщали Українські новини, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, на завод "Кузница на Рыбальском" ("Ленкузню") тоже наложен арест. Также Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Петра Порошенко. Кроме того, депутат Верховной Рады Гео Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе Госбюро расследований во вторник, 8 сентября. Также Россия ввела санкции против нескольких десятков украинцев, среди которых Петр Порошенко.