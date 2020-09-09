ГБР пока не планирует допрос Порошенко

ГБР пока не планирует вызывать Петра Порошенко на допрос. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

ГБР пока не планирует вызывать Петра Порошенко на допрос. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Государственное бюро расследований, которое ранее в августе отказалось сообщать о дате следующего допроса бывшего Президента Петра Порошенко , пока что не планирует вызывать на допрос Порошенко.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

"Пока что о таких процессуальных действиях мне ничего неизвестно", – сказал он.

При этом Бабиков позитивно оценивает митинги сторонников Порошенко во время допросов экс-Президента.

Также он сообщил, что не испытывает никакого давления в связи с такими акциями.

Как сообщали Українські новини, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, на завод "Кузница на Рыбальском" ("Ленкузню") тоже наложен арест.

Также Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Петра Порошенко.

Кроме того, депутат Верховной Рады Гео Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе Госбюро расследований во вторник, 8 сентября.

Также Россия ввела санкции против нескольких десятков украинцев, среди которых Петр Порошенко.

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