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Судебная власть 2020-09-09T10:49:09+03:00
Українські Новини
ГБР пока не планирует допрос Порошенко

ГБР пока не планирует допрос Порошенко

Александр Савич
Допрос, допросы, ГБР, Госбюро расследований, Петр Порошенко
ГБР пока не планирует вызывать Петра Порошенко на допрос. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
ГБР пока не планирует вызывать Петра Порошенко на допрос. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Государственное бюро расследований, которое ранее в августе отказалось сообщать о дате следующего допроса бывшего Президента Петра Порошенко, пока что не планирует вызывать на допрос Порошенко.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

"Пока что о таких процессуальных действиях мне ничего неизвестно", – сказал он.

При этом Бабиков позитивно оценивает митинги сторонников Порошенко во время допросов экс-Президента.

Также он сообщил, что не испытывает никакого давления в связи с такими акциями.

Как сообщали Українські новини, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, на завод "Кузница на Рыбальском" ("Ленкузню") тоже наложен арест.

Также Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Петра Порошенко.

Кроме того, депутат Верховной Рады Гео Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе Госбюро расследований во вторник, 8 сентября.

Также Россия ввела санкции против нескольких десятков украинцев, среди которых Петр Порошенко.

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