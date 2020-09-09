ДБР поки не планує допит Порошенка

Державне бюро розслідувань, яке в серпні відмовилося повідомляти про дату наступного допиту колишнього президента Петра Порошенка, поки що не планує викликати його на допит. Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков. "Поки що про такі процесуальні дії мені нічого невідомо ", - сказав він. При цьому Бабіков позитивно оцінює мітинги прихильників Порошенка під час допитів експрезидента. Також він повідомив, що не відчуває ніякого тиску у зв'язку з такими акціями. Як повідомляли Українські Новини, суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, на завод "Кузня на Рибальському" ( "Ленкузню") теж накладено арешт. Крім того, депутат Верховної Ради Гео Лерос відмовився відповідати на питання на допиті ДБР у вівторок, 8 вересня.