ДБР поки не планує допит Порошенка

ДБР поки не планує викликати Петра Порошенка на допит. Фото: прес-служба Петра Порошенка

ДБР поки не планує викликати Петра Порошенка на допит. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань, яке в серпні відмовилося повідомляти про дату наступного допиту колишнього президента Петра Порошенка , поки що не планує викликати його на допит.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

"Поки що про такі процесуальні дії мені нічого невідомо ", - сказав він.

При цьому Бабіков позитивно оцінює мітинги прихильників Порошенка під час допитів експрезидента.

Також він повідомив, що не відчуває ніякого тиску у зв'язку з такими акціями.

Як повідомляли Українські Новини, суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, на завод "Кузня на Рибальському" ( "Ленкузню") теж накладено арешт.

Крім того, депутат Верховної Ради Гео Лерос відмовився відповідати на питання на допиті ДБР у вівторок, 8 вересня.

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