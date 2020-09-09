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09 вересня 2020, середа, 10:49 8
Судова влада 2020-09-09T12:00:02+03:00
Українські Новини
ДБР поки не планує допит Порошенка

ДБР поки не планує допит Порошенка

Александр Савич
ДБР, Петро Порошенко, Олександр Бабіков
ДБР поки не планує викликати Петра Порошенка на допит. Фото: прес-служба Петра Порошенка
ДБР поки не планує викликати Петра Порошенка на допит. Фото: прес-служба Петра Порошенка

Державне бюро розслідувань, яке в серпні відмовилося повідомляти про дату наступного допиту колишнього президента Петра Порошенка, поки що не планує викликати його на допит.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

"Поки що про такі процесуальні дії мені нічого невідомо ", - сказав він.

При цьому Бабіков позитивно оцінює мітинги прихильників Порошенка під час допитів експрезидента.

Також він повідомив, що не відчуває ніякого тиску у зв'язку з такими акціями.

Як повідомляли Українські Новини, суд повторно заарештував колекцію картин Петра Порошенка, на завод "Кузня на Рибальському" ( "Ленкузню") теж накладено арешт.

Крім того, депутат Верховної Ради Гео Лерос відмовився відповідати на питання на допиті ДБР у вівторок, 8 вересня.

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