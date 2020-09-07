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07 сентября 2020, понедельник, 13:14 161
Общество 2020-09-07T13:14:30+03:00
Українські Новини
Хасиды все равно приедут в Умань: сколько паломников готовится принять город

Хасиды все равно приедут в Умань: сколько паломников готовится принять город

Ольга Фандорина
Умань, Хасиды, Паломничество, Арсен Аваков
Хасиды в Умани празднуют Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Хасиды в Умани празднуют Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода

3 тыс. паломников посетят Умань (Черкасская область) для празднования Рош ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, уменьшение количества паломников связано с эпидемией коронавируса.

"По разным подсчетам, ежегодно в Умань для празднования еврейского Нового года приезжало 30-40 тыс. человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 000 человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19", - сказал Аваков.

По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать. 


Кроме того, Цебрий ждал Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком из-за приезда хасидов. 

После этого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан, прибывших на празднование Рош-ха Шана в Умани.

Раньше в аэропорту "Борисполь" застряли около 200 паломников из Израиля. Им отказали во въезде в Украину.

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